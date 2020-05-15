أحمد غانم سلطان: كريسيانو وميسي لو انضما للزمالك أيامي لن يحققوا بطولات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ جهاد عرابي:

قال أحمد غانم سلطان، إن تجربته في صفوف ليغيا وارسو البولندي لم تستمر بسبب تغيير إدارة النادي والمدير الفني.

وأضاف سلطان، في تصريحات لمصراوي:"ظللت معهم لمدة سنتين ونصف ومع تغير الإدارة والمدير الفني ذهبت 6 أشهر إعارة بنادي بأزربيجان قبل أن أعود للزمالك وألعب بصفوفه لمدة 8 سنوات لكن لو عاد بي الزمالك لكنت أستمريت في الخارج".

وأشار سلطان، إلى إنه ظل على مدار الـ 8 سنوات يلعب في الزمالك أساسياً بنسبة 85 أو 90%، قائلاً:"لو تعاقدت مع كريستيانو رونالدو أو ميسي خلال هذه الفترة لن يحصلوا على شيء لإن الإدارة لابد أن كون مستقرة وتتعاقد مع لاعبين جيدين لتتوج ببطولة".

ونوه لاعب الزمالك الأسبق، إلى أن الجيل الذهبي الذي سبقهم وتوّج بالعديد من البطولات كان يعتزل لاعب تلو الأخر، قائلاً:"كنت أنا وشيكابالا وعبد الشافي وعبدالواحد السيد وعبد المنصف مستمرون وكل موسم بفريق جديد لكن الآن هناك استقرار لذا هناك بطولات".

وأشار ظهير أيمن الزمالك السابق، إلى أن بعد توقف الكرة في مصر بسبب ثورة 2011 ثم قيادة حسن شحاته للفريق كتب في تقريره أن هناك لاعبين لايريدهم بالفريق وآخرين يخرجون على سبيل الإعارة فرحلت معاراً لتليفونات بني سويف:"الأحداث السياسية بعدها وتوقف النشاط أثر علينا فاللاعب خارج الزمالك والأندية الكبيرة كان صعباً كما أن تدخلات الوكلاء كانت الأجواء صعبة بعد 14 سنة في الدوري الممتاز و 7 سنوات منتخب و8 سنوات مع الزمالك".

وأشاد سلطان بمدربه الفرنسي الراحل هنري ميشيل ورود كرول وفترة تدربه معهم، قائلاً:"وكذلك فترة أحمد رمزي فهو من صعدني مع كابرال وكذلك فترة حسام حسن".

وتطرق سلطان، خلال حديثه لمصراوي، إلى دخول الأهلي في مفاوضات لضمه:"حسام البدري تواصل معي عن طريق أحمد سويلم وكيل اللاعبين ولكن رغم إننا لم نحصل على ماديات جيدة في الزمالك حينها لكن جددت فوالدي تربى في الزمالك وأنا كذلك الأمر لم يكن ماديًا".

ونوه إلى أن البعض ربط المفاوضات بالخطأ الذي ارتكبه في مباراة الأهلي:"الجميع ربط المفاوضات بالخطأ مع أنني صنعت هدفًا لحسين ياسر المحمدي خلال المباراة".

وأجاب أحمد غانم على بعض الأسئلة السريعة خلال حديثه لمصراوي:

هل ترى أن طارق حامد لاعباً عنيفاً؟

لا هو "بيلعب بقلبه" وإذا كان عنيفاً لُطرد كثيراً لكنك لن تجده حتى يحصل على إنذارات كثيرة ولكن هذه طبيعته وطريقة لعبه مثل مدحت عبد الهادي، بشير التابعي، أحمد فتحي، وليد سليمان، حسام غالي.

أصعب لاعب واجهته؟

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محمد بركات

بما إنك كنت ظهير أيمن هل رحيل النقاز أثر على الفريق سلبًا؟

مؤثر لأنه رحل في فترة كان يُشارك أساسياً ولكن من وجهة نظري حازم إمام أفضل منه مهارياً وسرعة أنا لعبت معه وشهدت فترة إعجاب الناس به.

أفضل مهاجم مصري؟

حسام حسن وميدو.

أفضل ظهير أيمن؟

إبراهيم حسن.

أفضل خط دفاع:

إبراهيم سعيد، وائل جمعة، مدحت عبد الهادي وهاني سعيد (الكبير).

هل مع استمرار الدوري أم إلغائه؟

كلما زادت فترة التوقف يزداد الأمر صعوبة ولكن مع القرار المناسب الصادر.