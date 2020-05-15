الإسماعيلي يقيل صبري المنياوي من منصبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:

وجه مجلس إدارة النادي الاسماعيلي الشكر إلي مدير الكرة، صبري المنياوي على الفترة الماضية التي قضاها داخل الفريق، ليتوقف عن أداء مهام عمله مع الفريق.

وقال مجلس إدارة الإسماعيلي أنهم قرروا توجيه الشكر لصبري المنياوي على الفترة الماضية التي قضاها داخل النادي.

وأوضح مجلس الإدارة أن قرار رحيل صبري المنياوي يأتي في إطار سلسلة من التغييرات والتعديلات داخل الفريق الأول لكرة القدم.

وتولى صبري المنياوي مهام عمله مع الإسماعيلي في إبريل 2019.