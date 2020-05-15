شطة:"موال" نادي القرن قتل بحثاً.. والزمالك: سنلجأ للمحكمة الرياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد القادر سعيد:

أكد عبد المنعم شطة رئيس اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن حسم لقب نادي القرن في إفريقيا قتل بحثاً بعد حصول الأهلي على اللقب منذ 20 عاماً.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال شطة :"موال نادي القرن قتل بحثاً، ليست هذه أول مرة يفتح بها نادي الزمالك الأمر من جديد، إذا فليتم اللجوء إلى الكاف ثم إلى الفيفا".

وأضاف شطة :"ما المستجد حتى يتم فتح الملف من جديد بعد أكثر من 20 سنة؟ إذا كان لدى الزمالك حقاً فليطالب به، اللائحة وضعت في عام 1994 ولم نكن نقرأ المستقبل لنقوم بتفصيلها لصالح نادي بعينه".

وتابع عبد المنعم شطة :"الأمر بسيط جداً، على الزمالك تقديم شكوى رسمية، الأمر ليس بحاجة إلى اللجنة التي أعدت مؤخراً، تكفي شكوى رسمية للكاف، وإذا لم يعجبهم الرد فعليهم الذهاب إلى الفيفا، لكن هل سينتهي الأمر لو رد الفيفا بنفس رد كاف؟".

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وواصل شطة :"لائحة كاف لاختيار نادي القرن موجودة في الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ أكثر من 20 عاماً، وبلاتر قام بالاطلاع على اللائحة".

وأنهى شطة :"لائحة إفريقيا اعتمدت على ترتيب أفضل أندية في إفريقيا في القرن الماضي عن طريق النقاط، فلماذا لم تعترض بعض الأندية وقتها وتطالب احتساب اللقب بالبطولات؟".

ومن جانبه قال هاني زادة :"سنذهب إلى المحكمة الرياضية الدولية من أجل الحصول على حق نادي الزمالك في الفوز بلقب نادي القرن الإفريقي".

أما النادي الأهلي فلم يعلق على قرارات الزمالك للبحث عن لقب القرن الذي توج به النادي الأهلي في نهاية الألفية الماضية، واحتفل به أكثر من مرة وبات اللقب ملتصقاً بشعاره.