إسماعيل يوسف : الزمالك لم يفاوض ثنائي الأهلي حسام عاشور وسعد سمير

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن القلعة البيضاء لم تتفاوض مع ثنائي الأهلي حسام عاشور وسعد سمير من أجل ارتداء القميص

الأبيض.

وأضاف إسماعيل خلال تصريحات تليفزيونية، أن الزمالك لم يجر أي تفاوضات مع حسام عاشور المنتهي عقده

مع الأهلين بالإضافة لعدم دخوله في مفاوضات مع سعد سمير مدافع الأهلي.

وتابع عضو مجلس إدارة الزمالك، أن النادي لم يعاود المفاوضات مجددًا مع عبدالله السعيد لاعب بيراميدز كما يتردد في الفترة الأخيرة.