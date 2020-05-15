إسماعيل يوسف : تعيين إيهاب جلال مدربًا للزمالك كان بإجماع مجلس الإدارة

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك، أن تولي إيهاب جلال تدريب القلعة البيضاء كان بموافقة مجلس إدارة النادي بالإجماع، مشيرًا أنهلم يكن صاحب فكرة اختياره.
وأضاف يوسف خلال تصريحات تليفزيونية، أن إيهاب جلال مدرب كبير وصاحب امكانياتتدريبية جيدة، مشيرًا أنه لم ينجح مع الزمالك لكونه لم يتأقلم مع الفريق بصورة سريعة.
وواصل عضو مجلس إدارة الزمالك، " شخصية الزمالك والأهلي في التدريب مختلفة عن أي نادي آخر".
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