أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك، أن النادي لن يقف عائقًا أمام مصطفى محمد في حال تلقيه عرضًا مغريًا للرحيل.
وأضاف يوسف خلال تصريحات تليفزيونية، أن نادي الزمالك سيوافق على بيع مصطفى محمد في حال وصول عرض مغري، مشيرًا أن اللاعب ليسملك للزمالك فقط وأنما للكرة المصرية".
وأوضح عضو مجلس إدارة الزمالك أن النادي سيوافق على بيع مصطفى محمد في حال وصول عرض يقدر قيمته ب 7 مليون دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر إسماعيل يوسف: الزمالك لن يقف عائقًا أمام احتراف مصطفى محمد.. وحددنا قيمة بيعه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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