إسماعيل يوسف يوضح كواليس دخوله مجال التعليق الرياضي

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه خاض تجربة سابقة في التعليق الرياضي، مشيرًا أنها لم تدم طويلًا.

وأضاف يوسف خلال مقابلة تليفزيونية، أنه خضع لاختبار التعليق الصوتي الرياضي في إذاعية الشباب

والرياضة المصرية مؤكدًا انه اعتزل التعليق الصوتي بعد مباراة واحدة.

وتابع حديثه " كنت أتنافس مع حاتم بطشية وعلي محمد علي وأحمد الطيب وفزت بالمركز الأول

في اختبار التعليق الصوتي".

وأوضح نجم الزمالك السابق " اعتزلت التعليق الصوتي بعد مباراة واحدة فقط كانت بين منتخبي إسبانيا والدنمارك في أمم أوروبا 2000".

وأكمل " بعد التعليق على المباراة قابلت إبراهيم يوسف وأخبرته باعتزالي التعليق الرياضي بسبب عدم تحملي الحديث لمدة 90 دقيقة متواصلين".