محمد عبدالسلام: لن أترشح لانتخابات اتحاد الكرة

أكد محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر للمقاصة، أنه اتخذ قرارًا نهائيًا يقتضي بعدم ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة المصري، مشيرًا أنه يتعرض لضغوط لخوض الانتخابات.
وأضاف عبدالسلام في تصريحات تليفزيونية،أنه لن يفصح عن دعمه لأي شخص في انتخابات اتحاد الكرة قبل معرفة جميع القوائم والأشخاص المترشحين للانتخابات.
وبسؤاله رئيس نادي المقاصة حول استمرار إيهاب جلال مديرًا فنيًا للفريق، أكد أن جلال مستمر مع الفريق الموسم المقبل.
يذكر أن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني تدير اتحاد الكرة حتى إجراء الانتخابات التي من المحتمل أن تجرى في شهر سبتمبر المقبل.
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