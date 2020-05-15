رئيس مصر للمقاصة : استئناف أو إلغاء الدوري بيد الدولة والأندية ستلتزم بالقرار

أكد محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر للمقاصة، أن قرار استئناف أو إلغاء الموسم الحالي بيد الدولة، مشيرًا أن جميع الأندية ستلتزم بالقرار.
وأضاف عبدالسلام في تصريحات تليفزيونية، أن في حالإلغاء الدوري الممتاز فينبغي عدم اعتبار أي نتائج سابقة تخص التتويج أو الهبوط.
وأشار " ليس من العدل أن يهبط 3 أندية بالصورةالحالية لترتيب الجدول، وذلك لعدم اكتمال المسابقة، فهذه الأندية في حال استكمال المسابقة من المحتمل أن تتغير مراكزها".
وواصل رئيس نادي المقاصة " اللجنة الخماسية يجب أن تجلس مع أندية الدوري لبحث ملف الأندية الهابطة والتي ستشارك في البطولا الإفريقية".
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