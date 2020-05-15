إيناسيو : محمد صلاح فخر مصر وسعيد بتألقه مع ليفربول

أوضح البرتغالي أوجوستو إيناسيو مدرب الزمالك السابق، رأيه في الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.
وقال إيناسيو خلال تصريحات تليفزيونية، إن محمد صلاح يتمتع بعقلية احترافية رائعة جعلته في مصاف أفضل لاعبي العالم.
وأضاف مدرب الزمالك السابق، أن نجم ليفربول يعد فخر مصر نظرًا لكونه يلعب في أحد أفضل الأندية في العالم، مشيرًا أنه سعيد بتألقه في الملاعب الأوروبية.
وتطرق إيناسيو في حديثه إلى مواطنه
يذكر أن محمد صلاح قاد ليفربول للتتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما أن الريدز قريبًا قريبًا من التتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.
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