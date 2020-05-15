رياضة | برشلونة يتخلي عن 4 لاعبين من أجل ضم صفقات كبيرة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يتخلي عن 4 لاعبين من أجل ضم صفقات كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن سعي برشلونة الإسبانى فى التعاقد مع نجوم كبار خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات.

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وذكرت شبكة " راي" سبورت الإسبانية فإن الفريق الكتالوني مستعد للتخلي عن إيفان راكيتيتش، وصامويل أومتيتي، لكي يحصل على خدمات بيانيتش لاعب وسط السيدة العجوز.

واكدت الشبكة بأن برشلونة ، مستعد لإدخال لاعب الوسط التشيلي آرتورو فيدال، والمدافع الشاب جان كلير توديبو، ضمن عملية التعاقد مع لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ويذكر أن برشلونة يرغب فى التعاقد مع ظهير يوفنتوس ماتيا دي تشيليو، لتدعيم الجبهة اليسري. Osama Awaad