رياضة | كارتيرون يرفض رحيل نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يرفض رحيل نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك رحيل أحد نجوم الفريق خلال الفترة القادمة، بعد تواجد عدد من العروض الشفهية التى تلقاها اللاعب.

كشفت تقارير صحفية أن كارتيرون رفض رحيل محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بعد تلقي اللاعب عدة عرةض شفهية للرحيل عن القلعة البيضاء.

ويتمسك كارتيرون باللاعب خاصة انه أحد اللاعبين الأساسيين فى الفريق بجانب محمود علاء مدافع الفريق.