شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: مرتضى منصور كلفنى بملف نادى القرن وأرفض منح لقب الدورى للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك منح لقب بطولة الدورى المصرى للأهلى فى حالة إلغاء البطولة هذا الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا ولابد من مساندة الدولة فى هذه الأزمة ويطالب الزمالك بالحصول على اللقب، الذي حصده الأهلي في وقت سابق، ويستند مسئولو النادي الأبيض على التتويج بعدد أكبر من البطولات الإفريقية في القرن الماضي، وهو لم يعتمده الاتحاد الأفريقي من قبل في تحديد صاحب اللقب في القارة السمراء ويقوم النادي الأبيض بتجهيز ملف في الفترة الحالية لإرساله للاتحاد الأفريقي بشأن هذا الأم.

وكشف إسماعيل يوسف خلال تصريحات تليفزيوينة لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج جمهور الثالثة أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قام بتكليفه بملف نادى القرن خلال الشهر الحالى.

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وأشار إسماعيل يوسف إلى أن عبد الله السعيد صانع العاب فريق بيراميدز لم يتردد فى التوقيع على عقود الانظمام الى الزمالك وأن أحمد فتحى لاعب فريق الاهلى كان قريب من التوقيع أيضا ولكن تم الاختلاف على بعض الأمور.

كما أكد مرتضي منصور من خلال الفيديو أن الزمالك سيقدم شكوي ضد كل من تعدي علي محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق باهانات عنصرية تخص اللون او العرق او البلد، وكذلك سيتم تقديم شكوى رسمية ضد اتحاد الكرة بسبب خصم نقاط مباراة القمة التي تم الغاءها قبل توقف النشاط الكروي بسبب انتشار فيروس كورونا ، وسيتم تقديم الشكوي في المحكمة الرياضية الدولية، وأضاف رئيس الزمالك انه تم اعداد المذكرة كاملة وسيتم ترجمتها وتقديمها للمحكمة الرياضية الدولية.

وقال رئيس الزمالك انه سيتم اتخاذ قرارات هامة خلال الأيام المقبلة بشان قناة الزمالك بعد دراسة ملف القناة كاملا من حيث الإيرادات والمحتوي الفني وكل ما يخص القناة.