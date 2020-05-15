شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التنس يجهز خطة تحسباً لعودة النشاط الرياضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى ، تجهيز خطة لاستئناف النشاط المحلى تحسباً لعودة النشاط الرياضى خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد اجتماعات تم عقدها عن طريق الفيديو كونفرانس، فى إطار حرص الاتحاد على اتباع التعليمات بالتباعد الاجتماعي، فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة المصرية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا، لمناقشة طريقة العمل الادارية داخل الاتحاد خلال الفترة القادمة ومناقشة ما تم من تقدم فى عمل قاعدة بيانات لجميع أفرع اللعبة وتحديث الموقع الالكترونى للاتحاد وتفعيل دوره لخدمة كل أطراف اللعبة وناقش اتحاد التنس، استعدادات كل من اللاعب محمد صفوت واللاعبة ميار شريف وتحديد خطة بديلة لهما بعد قرار تأجيل دورة الألعاب الأولمبية للعام المقبل.

Advertisements

عرض اتحاد التنس ، خطة إعداد كل من محمد صفوت وميار شريف المتأهلان للأولمبياد ، إلي اللجنة الأولمبية المصرية استعداداً لأولمبياد طوكيو 2021 .