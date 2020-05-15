شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف : قررت الاعتزال بعد وفاة والدتي وأختي.. ووقعت للأهلي على بياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن أشرف نجم دفاع الأهلي والمنتخب الوطني أنه يُفضل اللعب ظهير أيسر حال وصوله لمرحلة بدنية جيدة، مشدداً في الوقت ذاته أنه تحت أمر المدير الفني بتوظيفه في أي مكان داخل الملعب سواء مع الأهلي أو المنتخب.

وقال أيمن أشرف في تصريحات لقناة أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر :"طريقة أجيري تسببت في حدوث خلل دفاعي بأداء منتخبنا الوطني عكس كوبر..حسام البدري مدرب جيد وهو من قام بتصعيدي وأتوقع له نجاح كبير مع المنتخب بعد استئناف النشاط الكروي بعد انتهاء أزمة كورونا".

وتابع أيمن أشرف أن عائلته كلها زملكاوية ولذلك خضع للاختبارات في الزمالك وهو في عُمر الـ6 سنوات ولكنه لم ينجح قبل أن يتوجه لاختبارات الأهلي التي اجتزتها تحت إشراف مكتشف المواهب كابتن بدر رجب.

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وأضاف أيمن أشرف أنه خرج للإعارة للحصول على فرصة اللعب قبل ان يستقر به الحال في سموحة كاشفاً أنه كان على وشك الاعتزال بعد وفاة والدته وأخته في حادث أثناء زيارته في الإسكندرية، إلا أن حلمي طولان المدير الفني الحالي لانبي ذهب له وأجبره على العودة.

وتابع أيمن أشرف أنه وقع للأهلي على بياض فور الدخول معه في مفاوضات لعودته، وذلك بعد تلقيه اتصالات من عصام سراج مدير التعاقدات في وقتها معلقاً :"كنت واخد قرار ارجع القاهرة ومكملش في الاسكندرية وأول ما الأهلي كلمني وقعت..الزمالك كلمني قبلها ولكني لم أوقع لأبيض".