شكرا لقرائتكم خبر عن شطة : حسم مصير دوري الأبطال والكونفيدرالية يومي يومي 27 و 28 مايو الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يري عبد المنعم شطة رئيس اللجنة الفنية السابق أن الكاف أمامه ما لايقل عن شهر ونصف حتي يتحدد مصير بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية سواء باستكمال البطولتين وفِي اَي مكان وموعد اقامتهما او إلغائهما والإعلان عن ذلك والاحترازات الطبية المطلوبة لإقامة المباريات، وقال شطة في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر :"حضرت اجتماع بالفيديو كونفرانس مع بعض لجان الكاف لمناقشة مصير بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية وحضر معه حازم امام نجم الزمالك السابق وتم مناقشة كافة الاّراء حول عودة البطولتين وتم وضع حلول لمناقشتها .

وأضاف شطة ان الكاف استقر علي ان تكون هناك اجتماعات بين اللجنة الطبية واللجنة الفنية يومي 27 و 28 مايو الجاري ويتم رفع توصيات من هذه الاجتماعات للكاف لمناقشتها فيما يخص البطولتين، معلقاً :" انه لابد من استئناف البطولات المحلية هو ما يساعد في عودة دوري الأبطال والكونفدرالية خاصة أن هناك بعض الدول ألغت الدوري المحلي واعلنت البطل وهناك بعض الاتحادات مترددة بينما بعض الاتحادات تتمسك باستئناف البطولة"

وكان شطة قد اكد ان الحديث في قضية نادي القرن الحديث فيها لا يكون في وسائل الاعلام فمن له حق عليه التقدم بشكوي رسمية عن طريق الاتحاد المصري لمخاطبة الاتحاد الافريقي ويطلب ردود رسميه حتي نغلق هذا الملف نهائيا، معاقا :" المعايير كانت واضحة عندنا تم وضعها عام ١٩٩٤ اَي قبل نهاية القرن بستة سنوات دون ان يعرف اَي فريق افضل والمعايير تعتمد علي النقاط وليس بعدد البطولات وهو ما انطبق علي النادي الاهلي ويليه الزمالك الذي سبق وتحدث في هذا الامر عن طريق كمال درويش وتم الرد عليه وايضا اشتكي نادي كوتوكو الغاني للمطالبة باللقب وتم الرد عليه أيضا واقتنع لان هناك اللوائح تم وضعها من لجان الكاف وهي التي طبقها الاتحاد الدولي أيضا".

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