شكرا لقرائتكم إسماعيل يوسف: المراهنون توقعوا خسارة مصر أمام هولندا بتسعة أهداف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إسماعيل يوسف، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن جماهير الكرة العالمية وبعض الخبراء توقعوا خسارة ثقيلة لمنتخب مصر أمام نظيره الهولندي، في افتتاح مشوار الفراعنة بكأس العالم 1990 بإيطاليا.

وأضاف تيجانا خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2: "قبل مباراة هولندا كانت جميع التوقعات تصب في مصلجة الطواحين بالانتصار بتسعة أهداف على الأقل".

وواصل: "فاجئنا الجميع بمستوى فني مميز وبادلنا المنتخب الهولندي الهجمات وكنا نداً قوياً له على مدار شوطي المباراة".

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وروى إسماعيل يوسف، كواليس رحلة منتخب مصر في كأس العالم 1990 بإيطاليا.

وقال يوسف:" فور نزولنا من الطائرة قام أحد الصحفيين بتوجيه سؤال مستفز لي " لم جئتم كأس العالم"؟

وأكمل حديثه: "رديت على الصحفي وأبلغته أنه سيعرف من هو منتخب مصر بعد مواجهة هولندا، والكابتن محمود الجوهري طالبنا بالرد على هذه السخرية داخل الملعب".