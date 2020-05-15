شكرا لقرائتكم أيمن أشرف: لقب الجوكر حمل عليا وأفضل الظهير الأيسر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إن لقب الجوكر يمثل حملا عليه في بعض الأوقات خاصة أنه يلعب في أكثر من مركز منها المدافع والظهير الأيسر.

أضاف أشرف خلال حوراه مع الإعلامى سيف زاهر على قناة "أون تايم سبورت": "لقب الجوكر في بعض الأوقات يكون حمل عليّ، لأنني أكون مطالبا باللعب في أكثر من مركز، وكل مركز له وظائفه".

وتحدث أشرف عن المركز الذى يفضل اللعب فيه قائلا "أٌفضل المشاركة في مركز الظهير الأيسر عندما أكون جاهز بدنيًا، وأحب يكون لي دورا في الهجوم والدفاع ومساعدة الفريق".

Advertisements

وتابع: "طريقة كوبر مع المنتخب كانت دفاعية، مع تراجع المدافعين وعدم تخطى وسط الملعب كثيرًا، أما حسام البدري فيتبع أسلوب أن ينطلق أحد الظهيرين والآخر ثابت في الخلف، أما أجيري فتسبب في خلل دفاعي لمنتخب مصر، عكس كوبر".