شكرا لقرائتكم أيمن أشرف: رفضت الزمالك من أجل الأهلى لأنى ابن النادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، آن مسئولي نادي الزمالك، دخلوا في مفاوضات رسمية معه، خلال فترة لعبه في نادي سموحة.

أضاف أشرف، خلال حوراه مع الإعلامى سيف زاهر على قناة "اون تايم سبورتس" :"مسئولي نادي الزمالك دخلوا في مفاوضات معي عن طريق أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الإدارة الحالي، من اجل التعاقد معي، خلال فترة تواجدي بنادي سموحة، وتحديدا عقب وفاة والدتي وشقيقتي"، مضيفا :"طالبت من أحمد مرتضى، حسم المفاوضات مع المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة".

وأضاف :"بعد ذلك دخل الاهلي في مفاوضات معي، فقررت غلق ملف الانضمام للزمالك، والانتظار حتى شهر يناير للتوقيع للنادي الأهلي، لأن حلم حياتي كان العودة للفريق الأحمر"، مؤكدا :"لم اوقع للزمالك في تلك الفترة كما ردد البعض"

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وتابع :"وقعت للأهلي على بياض، حيث أكدت للمسئولين وقتها اني ليس لي أي طلبات مالية، ورغبتي هى الحصول على نفس ما يحصل عليه زملائي".

واختتم:" رفضت الزمالك من أجل الأهلى لأنى ابن النادى".