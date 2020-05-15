شكرا لقرائتكم إسماعيل يوسف: الزمالك ليس لديه مشكلات في مستحقات اللاعبين أو الموظفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وجود أي مشاكل في مستحقات اللاعبين أو الموظفين.

أضاف إسماعيل يوسف خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2: "النادي مع قرار الدولة، ولكن هناك صعوبة كبيرة في استكمال دوري المصري، وأن قرار الإلغاء يجب ألا يتبعه إعلان بطل: "حرس الحدود كان متصدر الدوري في موسم 2011 الملغي ولم يتوج وقتها بالدوري".

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وقال إسماعيل يوسف، إن الظروف والأجواء في قطر قبل السوبر الأفريقي هيأت للتتويج باللقب، وكذلك استقبال الجماهير للزمالك في القاهرة بعد التتويج بالسوبر الأفريقي تسبب في فوز الفريق على الأهلي في السوبر المحلي

وأشار عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى أن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، يرغب في البقاء مع الفريق، مشيرًا إلى أنه لا وجود لأزمة في التجديد معه، كما أثنى على دور أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي، مشيرًا إلى أن التتويج بـ5 بطولات في 14 شهرا يُعد إنجازًا له.