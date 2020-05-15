شكرا لقرائتكم اتحاد التنس يبدأ تجهيز خطة عودة النشاط الرياضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعي ، تجهيز خطة لاستئناف النشاط المحلي تحسباً لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة ، وذلك بعد اجتماعات تم عقدها عن طريق الفيديو كونفرانس ، في إطار حرص الاتحاد على اتباع التعليمات بالتباعد الاجتماعي، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا، لمناقشة طريقة العمل الادارية داخل الاتحاد خلال الفترة القادمة ومناقشة ما تم من تقدم فى عمل قاعدة بيانات لجميع أفرع اللعبة وتحديث الموقع الالكترونى للاتحاد وتفعيل دوره لخدمة كل أطراف اللعبة وناقش اتحاد التنس، استعدادات كل من اللاعب محمد صفوت واللاعبة ميار شريف وتحديد خطة بديلة لهما بعد قرار تأجيل دورة الألعاب الأولمبية للعام المقبل.

عرض اتحاد التنس ، خطة إعداد كل من محمد صفوت وميار شريف المتأهلان للأولمبياد ، إلي اللجنة الأولمبية المصرية استعداداً لأولمبياد طوكيو 2021 .

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وجاءت الخطة التي وضعها اتحاد التنس لمحمد صفوت وميار شريف، بإقامة معسكر داخلي لصفوت منذ شهر مارس الماضي في أحد الأندية حتي عودة النشاط الدولي للتنس، فيما تقوم ميار شريف بالاستعداد خلال معسكر في إسبانيا .

ومع عودة النشاط الدولي بناء علي الموعد الذي يحدده الاتحاد الدولي للتنس ورابطة اللاعبين المحترفين ورابطة اللاعبات المحترفات ، سيشارك كل من محمد صفوت وميار شريف في 3 بطولات شهرياً حتي اقامة اولمبياد طوكيو 2021 .