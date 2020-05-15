شكرا لقرائتكم أيمن أشرف: أحداث مباراة السوبر أساءت لقطبى الكرة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إن أحداث مباراة السوبر أساءت لقطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك.

أضاف أيمن أشرف خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 1 " :" تربطنى علاقة جيدة ببعض لاعبى الزمالك وما حدث في السوبر يسئ للأهلى والزمالك".

شهدت مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك العديد من أحداث الشغب من قبل عدد كبير من لاعبي الفريقين خلال المباراة وعقب انتهائها.

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وبدأت الأزمة فور نزول محمود كهربا، صانع ألعاب الأهلي، كبديل، لتبدأ المناوشات بينه وبين طارق حامد وعبدالله جمعة، أثناء وبعد المباراة ليتعرض لاعب المارد الأحمر للطرد عقب انتهاء اللقاء.

فيما دخل عبدالله جمعة فى مناوشات مع جماهير القلعة الحمراء، كما قام شيكابالا ببعض التصرفات التي وصفت بالمُشينة مع الجماهير، وجونيور أجاي مع جماهير الزمالك، بالإضافة إلى قيام إمام عاشور، لاعب وسط الزمالك، بركل وليد سليمان عقب انتهاء المباراة.