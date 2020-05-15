شكرا لقرائتكم أيمن أشرف: عائلتى زملكاوية وفكرت في الاعتزال بعد وفاة أمى وشقيقتى في الحادث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إن عائلته كلها زملكاوية لافتا إلى أنه خضع للاختبارات في ناشئين النادى الأبيض ولم يقبل.

أضاف أشرف خلال حواره لبرنامج ملعب "أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 1" مع الإعلامى سيف زاهر" :"عائلتي كلها زملكاوية، وخضت اختبارات في نادي الزمالك، ولكن يتم قبولي"، مضيفا :"لعبت في ناشئين الاهلي وانا في سن 7 سنوات، وكنت اقيم في استراحة الناشئين، لأني اسرتي من الدقهلية".

وأضاف:"بكيت في استراحة الناشئين، وقلت لبدر رجب، مدربي وقتها (انا عاوز بابا وماما)، لأني لم اتعود على الغربة".

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واشار :"بدر رجب، كان له دور كبير في تكوين شخصيتي كلاعب، وكان مسميني (الدكر)، نظرا لمجهودي الكبير اللي ببذله في الملعب".

واختتم:" فكرت فى الاعتزال بعد وفاة شقيقتى وأمى فى الحادث".