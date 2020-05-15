شكرا لقرائتكم محمد عبد السلام يعارض استئناف الدوري: سيكبد الأندية الكثير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عارض اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة فكرة استئناف نشاط الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة. وأضاف: "القرار التي ستتخذه الدولة جميع الأندية سيلتزمون به، لأن الدولة تعرف أكثر من النظرة القاصرة بتاعتنا، واللجنة الخماسية ليست صاحبة القرار، وإنما هو قرار دولة". وقال محمد عبد السلام خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2: "ليس من العدل تتويج الأهلي متصدر الترتيب بالبطولة حال اتخاذ قرار بإلغائه". Advertisements وأضاف: "النادي المصري الموسم الماضي كان في ترتيب متأخر وأنهي الدوري في المركز الرابع، وأن الأمر لا علاقة له بالمصلحة، لأن الاتحاد السكندري في الترتيب الخامس ومن الممكن أن ينافس على ترتيب متقدم أكثر، ولكنه يرى إلغاء الدوري". وأكد رئيس المقاصة أن استكمال نشاط بطولة الدوري المصري سيكبد الأندية الكثير خاصة وأن الأندية ستكون ملزمة بالعقود والانتقالات وغيرها من الإجراءات الاحترازية. وأكد عبد السلام أنه لا يفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة رغم الضغوط التي يتعرض لها من قبل الأندية لخوض غمار المنافسة بشكل كبير.

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