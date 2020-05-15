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جدة - بواسطة طلال الحمود - توج النصر بطلاً لدوري محمد بن سلمان الإلكتروني بعدما هزم الهلال 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ضمن فعاليات حدث "لاعبون بلا حدود". وكسب النصر المباراة الأولى بنتيجة 2-1 إذ مثله فراس البريكان فيما مثل الهلال يزن جاري، وانتهت المباراة الثانية بالتعادل الإيجابي 1-1 بين راكان المطيري ممثل الأصفر وعبدالعزيز الوهابي ممثل الأزرق. وكان النصر قد تصدر المجموعة الثالثة بـ15 نقطة، قبل أن يتجاوز الشباب في ربع النهائي ومن ثم الفتح في نصف النهائي فيما تصدر الهلال جدول ترتيب المجموعة الثانية بـ16 نقطة قبل أن يقصي الرائد في ربع النهائي والتعاون في نصف النهائي.

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