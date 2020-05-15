شكرا لقرائتكم تكليف الحميدي رئيساً لـ"المحترفين" حتى نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عقد مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين اجتماعا مرئيا بحضور ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لبحث الآلية المناسبة حيال دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. وأكدت الرابطة أن قرار عودة المسابقة يخضع لمراجعة ومتابعة مستمرة مع الجهات الصحية المختصة، إذ تأتي سلامة اللاعبين والرياضيين أولاً. وصادق المجلس على استقالة مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين السابق، بالإجماع. كما أقر المجلس تكليف عبدالعزيز الحميدي، المدير التنفيذي للرابطة، رئيساً لها إلى حين انتهاء الموسم، على أن يفتح باب الترشح قبل انتهاء الموسم بثلاثين يوما.

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