شكرا لقرائتكم خبر عن «رابحة» لحمدان بن راشد تتوج بسباق بري دي لاسين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجت المهرة «رابحة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بسباق بري دي لاسين للمهرات (ليستد) في السباق الذي أقيم بمضمار لونغشامب بفرنسا، وامتد لمسافة 2200 متر.

وتمكنت المهرة البطلة بإشراف روجي وقيادو ديمورو من تحقيق الفوز الثاني لها في مسيرتها التي لم تعرف الهزيمة.

وتمكنت ابنة الفحل «سي ذا ستارز» وهي من إنتاج مزارع شادويل، من تقديم أداء رائع على الأرضية العشبية بعد أن انفردت بالصدارة محققة زمناً بلغ 2:19:80 دقيقة وبفارق أربعة أطوال عن صاحبة المركز الثاني «أمريكان أبلز»، فيما حلت «سي جينج» في المركز الثالث.

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