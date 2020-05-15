منتدى «دراسا» يدعو لإنشاء رابطة للأبطال الأولمبيين العرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

أطلقت أكاديمية «دراسا» لعلوم الرياضة منتدى «الأحلام الأولمبية وتحديات كورونا»، ضمن سلسلة منتدياتها الافتراضية الهادفة لتبادل الخبرات في المجال، ودعا المشاركون فيه إلى إنشاء رابطة للأبطال الأولمبيين العرب هدفها الأساسي تحقيق التواصل بين الرياضيين العرب لجهة تبادل خبراتهم خاصة من هم على خط التنافس الأولمبي.

وشارك في المنتدى الذي عقد عبر تطبيق ( zoom ) نحو 500 شخص وتابعه الآلاف على مواقع التواصل، وأداره الدكتور أحمد الشريف، رئيس أكاديمية «دراسا»، الذي استهل بالتأكيد على أن فيروس كورونا فرض تحديات كبيرة على الأبطال الأولمبيين العرب نظراً لاختلاف وتغير ظروف الإعداد بعدما كانوا وصلوا إلى «التوب فورم»، مشيراً إلى أن أولمبياد طوكيو ستكون دورة مدربين على خلفية قدرة المدرب على إدارة التدريبات بابتكار يحافظ للرياضي على لياقته البدنية والذهنية والفنية والحالة النفسية.

وأكد البطل الأولمبي في الجودو المصري محمد رشوان، صاحب فضية لوس أنجلوس 84 أن تأجيل دورة طوكيو أحدث نوعاً من الانكسار النفسي لدى الرياضيين يتعلق بهبوط في المستوى والحالة النفسية، معرباً عن ثقته في قدرة الأبطال العرب أصحاب الخبرة على استعادة مستواهم، ويجب توفير فرص تبادل الخبرات بين الرياضيين العرب من خلال فكرة تكوين رابطة للأبطال الأولمبيين العرب لتسهم في تطوير المستوى.

أما البطل الأولمبي السباح التونسي أسامة الملولي الملقب بقرش المتوسط، والمقبل على مشاركة سادسة تاريخية فقال: «تأجيل دورة طوكيو مثل صدمة للرياضيين، وأصبحت اختباراً صعباً للسباحين، والتحدي لم يعد للرياضيين، بل يقع أيضاً على عاتق الحكومات ووزارات الرياضة لإعادة تهيئة الرياضيين، وعلى المستوى الشخصي كنت وصلت إلى «الفورمة» وأواجه تحدياً صعباً جداً في مشاركتي هذه المرة يتعلق بعامل السن، حيث سأتنافس بعمر السابعة والثلاثين.

وقال البطل الأولمبي العداء الجزائري توفيق مخلوفي، صاحب الميدالية الذهبية الوحيدة للجزائر والعرب في أولمبياد لندن 2012، علاوة على فضيتين في أولمبياد ريو 2016: «تحضيراتي لطوكيو كانت تسير على مايرام قبل تعليق النشاط الرياضي بسبب كورونا في أغلب دول العالم ومن ضمنها جنوب إفريقيا التي أتدرب فيها وهذا أثر سلبياً في برنامج إعدادي ومع ذلك أحاول التغلب على الظروف بالتحدي وقوة الإرادة، وأقوم الآن بالجري وعمل تدريبات القوة لأحافظ على لياقتي البدنية والرتم، مع التأكيد على أن الصحة تبقى الأهم.

وفي مداخلته قال البطل الأولمبي المغربي هشام الكروج المصنف كأكبر عداء للمسافات المتوسطة بالجائزة الكبرى عام 1998: «الدورة المقبلة ستكون إيجابية وستلعب فيها الأساليب التدريبية دوراً كبيراً في حسم الميداليات، وبالنسبة لسفراء العرب فهم يواجهون تحديات، تكمن في اختلال برامج التدريب، ووجه الكروج رسالة لمن يهمه الأمر في الشأن الرياضي العربي بقوله: يوجد نقص في التواصل بين الرياضيين والحاجة أصبحت ماسة لوضع إطار تنسيقي للتواصل من خلال وزارات الرياضة واللجان الأولمبية الوطنية العربية والجامعات لأن جمع الشمل الرياضي من شأنه تحقيق قفزات تطويرية كبيرة جداً، وأعتقد أن إنشاء رابطة للأبطال الأولمبيين العرب أمر يسهم جذرياً في هذا السياق.