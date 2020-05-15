«الإمارات للدراجات» يجدد عقد أوليسي حتى نهاية 2022

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع الإيطالي دييجو أوليسي عقداً جديداً مع فريق الإمارات للدراجات الهوائية لمدة عامين إضافيين، يبقى بموجبه في صفوف الفريق حتى نهاية عام 2022.

وكان أوليسي البالغ من العمر 30 عاماً قد حقق نتائج مميزة بداية عام 2020، وحل في المركز الثاني في سباق جولة داون أندر، بينما انضم إلى قائمة العشرة الأوائل في طواف الإمارات الذي بذل خلاله جهوداً كبيرة لمساعدة زميله تادي بوجاتشار من أجل تحقيق الفوز في إحدى المراحل.

وبفضل تنوع مواهبه وقدراته، أصبح أوليسي أحد الدراجين الأساسيين لدى فريق الإمارات خلال المواسم الماضية، كما أنه أصبح يمثل قيمة كبيرة بالنسبة للفريق في المواسم المقبلة.

وقال ماورو جيانيتي، مدير الفريق: يعد دييجو عنصراً مهماً في الفريق، قدم أداء قوياً وثابتاً طوال الفترة الأخيرة، وأثبت جدارته للجميع، كما أثبت أنه قائد جيد سواء على الدراجة أو من دونها، وهو أمر مهم جداً للفريق ولتحقيق تطور مستوى المجموعة ككل.

من جانبه، عبر دييجو أوليسي عن سعادته بتجديد عقده وقال: أنا عضو في فريق الإمارات منذ سنوات، وهو أصبح بمثابة عائلتي الثانية، أتطلع إلى مواصلة العمل الجماعي وتحقيق الإنجازات للفريق في الأعوام المقبلة.

وكان أوليسي، الفائز بمراحل جولة إيطاليا 6 مرات، قد انضم إلى فريق الإمارات منذ تأسيسه في 4 يناير 2017.