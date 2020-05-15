الحكومة البريطانية تمنح الضوء الأخضر لاستئناف مباريات الدوري في يونيو

أعلن أوليفر دودن وزير الثقافة والإعلام والرياضة البريطاني إن الحكومة "تفتح الباب" لعودة كرة القدم في يونيو المقبل.

وأضاف دودن أنه عقد "اجتماعا " مع مسؤولي كرة القدم، ومن بينهم الدوري الممتاز ورابطة أندية كرة القدم في إنجلترا والاتحاد الإنجليزي للعبة لتسريع وتيرة خطط عودة النشاط.

وأكد في بيان "اتفقنا جميعا على أننا لن نمضي قدما في خطط استئناف الموسم إلا إذا أصبحت الأجواء آمنة مع وضع صحة وسلامة اللاعبين والمدربين والموظفين في المقام الأول موضحا ان الحكومة تفتح الباب أمام عودة منافسات كرة القدم الرسمية بأمان في يونيو .

ورغم أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر لاستئناف النشاط الكروي، لكن دودن قال إن الأمر متروك لمسؤولي كرة القدم للانتهاء من تفاصيل العودة بينما تقدم الحكومة المشورة.