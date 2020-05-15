بايرن يقترب من الاتفاق على انتقال سانيه الى صفوفه

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برلين: اقترب ناديا بايرن ميونيخ الالماني ومانشستر سيتي الانكليزي من الاتفاق على صفقة انتقال الجناح الالماني لوروا سانيه الى الفريق البافاري بحسب مجلة "كيكر" المحلية الخميس.
وكشفت المجلة بان سيتي يطالب بـ54 مليون يورو للتخلي عن خدمات سانيه، لكن بايرن ميونيخ عرض مبلغا اقل بـ10 ملايين يورو.
وكانت صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار اكدت الاسبوع الماضي بان الفريق البافاري توصل الى اتفاق مع سانيه للانضمام الى صفوفه بعقد لخمس سنوات، مشيرة الى انه يتبقى الاتفاق على سعر الصفقة مع سيتي.
ومنذ انتقال ساني الى سيتي قادما من شالكه عام 2016 مقابل 50 مليون يورو، احرز في صفوف الـ"سيتيزنس" بطولة انكلترا مرتين مع المدرب الاسباني بيب غوارديولا، لكنه غاب غن صفوف الفريق طوال الموسم الحالي حتى توقف الدوري منتصف اذار/مارس، لانه خضع لعملية جراحية في الرباط الصليبي في اب/اغسطس الماضي بعد اصابته في مباراة درع المجتمع ضد ليفربول.
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