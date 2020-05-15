شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف : عملت كمعلق رياضى لمدة مباراة واحدة وكنا بنهرب الأكل فى معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك أنه عمل بمجال التعليق الرياضى لمدة مباراة واحد فى يورو 2000 بين أسبانيا و الدنماراك قبل أن يقرر اعتزال التعليق عقب النجاح فى الاختبارات و أنه رفض الاستمرار بسبب حبه فى لعب الكرة فى الزمالك وأنه يتواجد بالقلعة البيضاء منذ سن الـ13 عاما و أستمر أيضا لمدة 14 عاما أيضا بالقميص الأبيض ورفت الاحتراف حبا لنادى الزمالك و أرتداء قميص رقم 9 عقب تعرض مجدى شلبى للإصابة و أن حسن شحاتة سبب تصعيده الى الفريق الأول .

وأوضح إسماعيل يوسف خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت 2 مع الاعلامى إبراهيم فايق فى برنامح جمهور الثالثة أن شقيقة الراحل إبراهيم يوسف نجم نادى الزمالك السابق قام باحضار بعض الطعام الى معسكر المنتخب الوطنى قبل أنطلاق بطولة كأس العالم 1990 تحت قيادة الجنرال محمود الجوهرى وقام بوضعه داخل حقيبه ملابس رياضية لاخفاء الامر عن المدير الفنى و لكن لم ينجح الامر و تم أكتشاف الواقعة من محمود الجوهرى .

وأشار إسماعيل يوسف أنه قرر الاعتزال فى كرة القدم بسبب الشعور بالالم فى ظهرة خلال صعودة أحد السلم فى منزله .

يملك إسماعيل يوسف تاريخا مليئا وحافلا بالبطولات سواء مع ناديه الزمالك أو المنتخب الوطني ،حيث حصل على بطوله الدوري أربع مرات ، وعلى بطولة أفريقيا أربع مرات أيضا ، وعلى كأس السوبر الأفريقية مرتين ، والبطولة الأفرو آسيوية مرتين ، وعلى كأس مصر مرة واحدة، ولعب إسماعيل يوسف 309 مباراة مع الزمالك ، وسجل خلالها 23 هدفا، وكان إسماعيل يوسف أحد أعمدة المنتخب الرئيسية في كأس العالم 90 .