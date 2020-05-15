شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور : مسئولو الكاف جاملوا الأهلي كثيراً في ملف نادي القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الإعلامي خالد الغندور ، أن الزمالك سيظل يحافظ علي حقوقه ويدافع عن حقه في ملف نادي القرن ، مشيراً إلي أن الأبيض هو بطل القرن الحقيقي وهنفضل نقول حق ربنا، و نظام النقاط ظالم وكان في صف الاهلى لمنحه نادى القرن ، مضيفاً أن المنطق يؤكد أن النادي الأبيض هو الأكثر تتويجاً من الأهلي في الألفية السابقة مما يمنح الفريق لقب نادي القرن وليس المارد الأحمر ، ولكن مصطفي مراد فهمي السكرتير السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم وعضو مجلس ادارة الاهلي في بداية التسعينات ، ساهم بشكل قوي أن يتحول نادي القرن من القلعة البيضاء إلي الحمراء رغم أن جميع اللوائح تؤكد أن الزمالك الأكثر تتويجاً في القارة الأفريقية في جميع البطولات السمراء .

وقال الغندور عبر قناة الزمالك الفضائية ، كوادر الاتحاد الافريقي جاملوا الأهلي كثيراً في هذا الملف بأكثر من دليل لعل أهمها هو أن اللجنة الأولمبية دائما ما تقر بأن البطل صاحب الذهبية يستحق أكثر في النقاط من الوصيف مهما كانت مرات الوصافة ، مستشهدا بفوز منتخب الكاميرون بلقب منتخب القرن لفوزه ببطولات اكثر من منتخب مصر وهو اكبر دليل على ان الزمالك مظلوم .

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وواصل نجم الزمالك السابق قائلا كيف تتساوي نقاط بطولات الكاس والدوري الافريقي بنفس النقاط حتى عام 1994 ولكن بعدها بطل الدوري يلعب الافرواسيوي ويمثل القارة كما انه يلعب السوبر علي ارضه ، مضيفا الزمالك كان سيد ابطال الدوري لحد 1997 ، فكيف يتم احتساب لطل الدوري ب 4 نقاط والثاني يحصل على 3 نقاط فيما حصل بطل كاس السوبر نقطة واحدة وبطل الافرواسيوي بدون نقاط، وأقول لمصطفي مراد فهمى الذى اعطى نقاط كثيرة للوصيف الذى وصل للنهائى مرتين يحصل على 6 نقاط ولكن من يفوز ببطولة دوري ابطال افريقيا ومن بعدها كاس السوبر الافريقي وأيضا بطل الافرواسيوي لديه 5 نقاط فقط .

وأكد الغندور أن مصطفي مراد فهمي عضو مجلس إدارة النادى الاهلى هو من اعطى اللقب للأحمر ، وذلك بعد فوز الزمالك على الأهلي في السوبر الافريقي 1994، خرج صحفيين من الأهلي كتبوا فى الاهرام ان الأهلي افضل من الزمالك.

وأضاف الغندور، أن عودة الدوري أصبحت مستحيلة بعد بيان وزارة الصحة الأخير بخصوص التجمعات بالإضافة إلي تصريحات دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأن الأندية هي من تتحمل إجراءات الصحة والسلامة الخاصة باللاعبين .