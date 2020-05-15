شكرا لقرائتكم خبر عن شطة :معايير نادي القرن تنطبق علي الأهلي ..والزمالك له حق الشكوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد المنعم شطة رئيس اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الإفريقي أن قضية نادي القرن الحديث فيها لا يكون في وسائل الاعلام فمن له حق عليه التقدم بشكوي رسمية عن طريق الاتحاد المصري لمخاطبة الاتحاد الافريقي ويطلب ردود رسميه حتي نغلق هذا الملف نهائيا، وقال شطة انه المعايير كانت واضحة عندنا تم وضعها عام 1994 اَي قبل نهاية القرن بستة سنوات دون أن يعرف اَي فريق افضل والمعايير تعتمد علي النقاط وليس بعدد البطولات وهو ما انطبق علي النادي الاهلي ويليه الزمالك الذي سبق وتحدث في هذا الامر عن طريق كمال درويش وتم الرد عليه وايضا اشتكي نادي كوتوكو الغاني للمطالبة باللقب وتم الرد عليه أيضا واقتنع لان هناك لوائح تم وضعها من لجان الكاف وهي التي طبقها الاتحاد الدولي أيضا

من جانبه أكد هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن ناديه بصدد رفع دعوة قضائية في المحكمة الرياضية الدولية لاسترداد لقب نادي القرن، معلقاً :"سنستعين بكل الخبراء المصريين والأجانب وقيادات الاتحاد الافريقي قبل رفع تقرير لمرتضي منصور رئيس النادي لتعديلها قبل التحرك بشكل رسمي"

وقال هاني زادة :"اللجنة برئاسة أحمد جلال إبراهيم، بالإضافة لهانى زادة وإسماعيل يوسف و أحمد مرتضى منصور، بإشراف مباشر من مرتضى منصور، مؤكدا أنه سيتم جمع كل الملفات الخاصة بالقضية ما بين اللوائح والنتائج وأرقام الفريق فى بطولات الاتحاد الأفريقي، وكذلك الاستعانة بجميع الخبراء القانونيين والرياضيين، وسنلجأ لبعض الخبراء القانونيين الأجانب، وخبراء فى لوائح الاتحاد الأفريقى والاتحاد الدولى للحصول على حق الزمالك الضائع"

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