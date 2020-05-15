شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح اليوم.. محمد صلاح : لو مرتضي منصور شتمني هفضل أحبه .. وفاروق جعفر "مؤذي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد يوم الخميس، العديد من التصريحات الهامة ومن اهمها تصريح محمد صلاح مدرب الزمالك السابق في برنامج اقر واعترف مع الاعلامي احمد شوبير علي قناة اون تايم سبورت، حيث أكد ، أنه المدرب السنيد لنادى الزمالك في أي وقت وهذا شرف لى أن أخدم الزمالك في أي مكان، وعملت مساعدا لكل المدربين حتى الأصغر منى من أجل عيون الجماهير، وكنت أتمنى أن أدرب الزمالك لمدة سنة أو سنتين كمدرب أول ، مضيفاً "علاقتى مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء علاقة صداقة قبل كرة القدم، ولو مرتضى شتمنى في يوم من الأيام هفضل أحبه برضه، وهناك ناس تسعى لتخريب نادى الزمالك من أبناء النادى بالذات".

وقال محمد صلاح مدرب الزمالك السابق: "إنه لم يحصل على أى مبالغ مالية من تعاقد الأندية مع اللاعبين، أنا أرشح اللاعبين والإدارة هي التي تشترى اللاعبين، ومن يملك أي ورقة أو مستند أنى خدت فلوس من انتقال لاعب لأى نادى يطلعها".

وعن فاروق جعفر، قال مدرب الزمالك السابق: علاقتى بفاروق جعفر ممتازة في الكرة، ولكن لا أعمل معاه لأنه بيأذى الناس في الشغل، وبيطلع ينتقد زملائه بشكل قوى أثناء تحليله في القنوات ويقطع فيهم، وأذى الزمالك كثيرا وخسرنا بطولات كان هو من أسبابها، ويحرص دائما على تقاضى راتبه هو فقط بغض النظر عن جهازه".