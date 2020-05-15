إسماعيل يوسف يكشف كواليس توقيع السعيد للزمالك.. وتراجع فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

كشف إسماعيل يوسف عضو مجلس الزمالك، عن تفاصيل توقيع عبدالله السعيد للنادي الأبيض، عام 2018.

وقال يوسف في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2، إن السعيد كان متوترا يوم التوقيع لنادي الزمالك.

وأكمل: "لاحظت ذلك وجلست معه لأخبره لو أراد التراجع، فنظل نحترمك ولا مشاكل"، ليتوجه اللاعب للتوقيع بعدها.

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ولم تكتمل الصفقة رغم توقيع اللاعب للزمالك، لينتقل بعدها للدوري الفنلندي والانتقال لأهلي جدة السعودي، قبل العودة لبيراميدز.

وأوضح تيجانا، أن أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي المنضم حديثا لبيراميدز، كان على وشك التوقيع في نفس الوقت، بعد موافقته شفويا، ولكن تراجع اللاعب في يوم التوقيع ليقرر البقاء بالأهلي.

وجدد فتحي عقده وقتها مع النادي الأهلي لمدة موسمين.

وأشار عضو مجلس الزمالك، أن ناديه لن يدخل في مفاوضات لضم سعد سمير لاعب النادي الأهلي، بعد رفع اسمه من قائمة الفريق الأحمر ليصبح لاعبا حرا، وكذلك نفى تفاوض الزمالك مع حسام عاشور قائد الأهلي، بعد قرار النادي بالاستغناء عنه.