إسماعيل يوسف: من الصعب استكمال الدوري... والحرس كان متصدر 2011 ولم يتوج باللقب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك، أن النادي مع أي قرار للدولة، ولكن هناك صعوبة كبيرة في استكمال الدوري.
وأضاف تيجانا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2، أن قرار الإلغاء يجب ألا يتبعه إعلان بطل: "حرس الحدود كان متصدر الدوري في موسم 2011 الملغي ولم يتوج وقتها بالدوري".
وعن قضية نادي القرن، قال عضو مجلس الزمالك: "نجهز ملف كبير لقضية نادي القرن، مرتضى منصور رئيس النادي كلفني أنا وأحمد مرتضى، وأحمد جلال إبراهيم بالانتهاء من الملف خلال شهر".
ونفى عضو مجلس الزمالك وجود أي مشاكل في مستحقات اللاعبين أو الموظفين.
وأشار إلى أن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، يرغب في البقاء مع الفريق، مشيرًا إلى أنه لا وجود لأزمة في التجديد معه.
كما أثنى على دور أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي، مشيرًا إلى أن التتويج بـ5 بطولات في 14 شهرا يُعد إنجازًا له.
وأكمل: "الظروف والأجواء في قطر قبل السوبر الأفريقي هيأت الأجواء للتتويج باللقب، وكذلك استقبال الجماهير للزمالك في القاهرة بعد التتويج بالسوبر الأفريقي تسبب في فوز الفريق على الأهلي في السوبر المحلي".
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