أيمن أشرف يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك وسبب تراجعه عن الاعتزال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

كشف أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي عن نجاح مدربه السابق حلمي طولان في إقناعه بالتراجع عن قرار اعتزال كرة القدم.

وفي حديث لقناة "أون سبورتس تايم 1" قال أيمن أشرف :"بعد حادث وفاة والدتي وشقيقتي اتخذت قراراً باعتزال كرة القدم بشكل نهائي".

وأضاف مدافع الأهلي :"عدت إلى بلدتي، وزارني حلمي طولان للقيام بواجب العزاء نظراً للعلاقة القوية التي كانت تربطنا معاً، وعلم بقرار اعتزالي".

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وتابع أشرف :"رفض حلمي طولان تماماً قراري بالاعتزال، وطالبني بالعودة والانتظام في أسرع وقت في تدريبات فريقي سموحة، وأخبرني أن والدتي وشقيقتي لن يسعدهما هذا القرار".

وانتقل أشرف للحديث عن مفاوضات الزمالك قائلاً :"بعد تعرضي للحادث تلقيت اتصالاً من مسئولي الزمالك وطلبت منهم إنهاء الأمور مع نادي سموحة، وبالفعل تم عرض مبلغ مالي كبير ووافق سموحة".

وأنهى أشرف :"في الوقت نفسه طلبني النادي الأهلي فأوقفت كل مفاوضات الزمالك، وكنت سعيد جداً بالعودة إلى بيتي من جديد".