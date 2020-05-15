ليفربول يعلن وفاة طبيب سابق بالفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، وفاة جون ديلون سومورو خبير أمراض القلب، والذي سبق له العمل مع الفريق، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.

وذكر ليفربول عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت "النادي يعرب عن حزنه لسماع خبر وفاة خبير أمراض القلب الشهير جون ديلون سومورو.

وأضاف البيان :" كان سومورو من محبي ليفربول، كما عمل مع النادي كطبيب قلب، واشرف على فحص كبار السن واللاعبين في الأكاديمية للكشف عن أمراض القلب المحتملة".

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وتابع "سومورو كان يتواجد أيام المباريات جنبا إلى جنب مع الفريق الطبي، كما كان مسجلا في لوحة الفحص القلبي في اتحاد الكرة الإنجليزي".

وكان سومورو عمل مع أندية أخرى، مثل إيفرتون ومانشستر سيتي وبلاكبيرن روفرز وديربي كاونتي ورينجرز الاسكتلندي.

واختتم البيان، أن سومورو توفي بعد صراع طويل مع مرض السرطان، مشيرا إلى تقدم عائلته بالشكر للعاملين في مختلف الهيئات الصحية لعملهم الرائع خلال الأشهر الماضية، حسب البيان.