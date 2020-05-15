رئيس المقاصة: لا أنوي الترشح بانتخابات اتحاد الكرة رغم تعرضي لضغوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قال محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر المقاصة، إنه لا ينوي الترشح لانتخابات اتحاد الكرة.

وأكمل عبدالسلام في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "ربنا يعيني على التمسك بقرار عدم الترشح، لأني أتعرض لضغوط كبيرة للترشح".

وعن الطرف الذي سيدعمه في الانتخابات المقبلة: "عندما يُعلن المرشحين نفسهم، سنعقد مقارنة بين تاريخ المرشحين وقدراتهم الإدارية، ولكن الآن لا أستطيع أن ابني رأي على شائعات".

واختتم: "استقلت من رئاسة شركة مصر المقاصة بعد 26 عاما، وهي شركة أوراق مالية، ولكن أُنشأت شركة المقاصة سبورت منذ 10 سنين، وأنا موجود في رئاستها، وهي التي ترعى نادي المقاصة".