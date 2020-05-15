المقاصة: ليس من العدل تتويج الأهلي بالدوري حال الإلغاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر المقاصة، أنه ليس من العدل تتويج الأهلي متصدر الترتيب ببطولة الدوري حال اتخاذ قرار بإلغائه.

وأشار عبدالسلام، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2، إلى نصف الموسم لم ينته: "المصري الموسم الماضي كان في ترتيب متأخر وأنهي الدوري في المركز الرابع".

وأكمل: "الأمر لا علاقة له بالمصلحة، فالاتحاد السكندري في الترتيب الخامس ومن الممكن أن ينافس على ترتيب متقدم أكثر، ولكنه يرى إلغاء الدوري".

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وأوضح أن استكمال الدوري سيُكلف الأندية الكثير: "شركة بريزنتيشن الراعية لا تعطي للأندية مستحقاتها، والأندية ستكون ملزمة بالعقود والانتقالات وإيجار الملاعب، مصر المقاصة لم يلعب في ستاد الفيوم منذ 3 سنوات لأن هناك إصلاحات حتى الآن لم تنته".

وأضاف: "القرار التي ستتخذه الدولة جميع الأندية سيلتزمون به، لأن الدولة تعرف أكثر من النظرة القاصرة بتاعتنا، واللجنة الخماسية ليست صاحبة القرار، وإنما هو قرار دولة".

ويرى عبدالسلام أن الأنسب هو إلغاء الدوري كأن لم يكن، مع تعديل اللائحة لتتناسب مع تلك الظروف.

وطالب رئيس نادي المقاصة، بتشاور اللجنة الخماسية مع الأندية: "الأندية هي الأساس، والأفضل طلب ممثلين من الأندية للتشاور، وبالطبع سيكون هناك اختلاف في الرأي".