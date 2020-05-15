وثائقي يكشف مخاوف جوارديولا من محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

نشر مانشستر سيتي وثائقي يتحدث عن مواجهة ليفربول، حيث قال المدير الفني بيب جوارديولا قبل لقاء دوري الأبطال في موسم 2017-2018، حيث تحدث الإسباني عن مخاوفه من المنافس، قائلًا أن محمد صلاح لن يلعب في مركز الجناح.

وقال جوارديولا في الوثائقي الذي نشر مؤخرًا: "هجوم ليفربول جيد، هذا الثلاثي الأمامي خطير للغاية"، فقام أحد عناصر الجهاز المعاون بالرد: "بيب، لكن لا يوجد غيرهم".

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ثم عاد جوارديولا ليتحدث: "إنهم يخيفونني، هم في غاية الخطورة، أنا أعني ذلك، أنا لدي هذا الشعور بأن صلاح سوف يلعب في مركز المهاجم."

وأضاف: "صلاح سوف يلعب كرقم 9، وفيرمينو سوف يتحرك إلى مركز الجناح، سوف يأتي إلى هناك وصلاح سيتقدم للأمام، ومدافع الجناح لدينا لن يستطيع تغطية مدافع الطرف لديهم."

واستطاع ليفربول في هذا المباراة أن يحقق الفوز على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف نظيفة، قبل أن يذهب إلى استاد الاتحاد ويفوز بهدفين لهدف.