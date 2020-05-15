سر_الرقم (21).. علي ماهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
لم يتخيل علي ماهر، أن يكون رقم 21 على ظهره خلال مسيرته الكروية التي بدأها في الترسانة برقم 15 قبل أن يرتدي 21 في الأهلي ثم 10 قبل أن يعتزل بالرقم 21 وهو في صفوف إنبي.
علي ماهر وسر الرقم 21 ضمن سلسلة حلقات #سر_الرقم التي تُنشر على موقع الخليج 365 تباعاً بالتزامن مع أيام شهر رمضان.
تدرج علي ماهر في صفوف الترسانة وعلى ظهره الرقم 15 ـ رقم الهدافين بناديه ـ حتى صعد للفريق الأول ولعب به ولكن عند انتقاله للأهلي لم يكن الأمر ممكنا؛ حيث كان يرتدي الرقم أسامة عرابي فاختار الرقم 21 حباً في اللاعب الإيطالي كريستيان فيري.
علي تألق بقميص الأهلي رقم 21 ولكن عينيه كانت على الرقم 15؛ حيث حصل عليه عندما اعتزل أسامة عرابي ولكنه لم يسعد به مثلما كان في بداياته فقل معدله التهديفي ليعود مرة أخرى للقميص رقم 21.
ماهر ختم مشواره بموسم في صفوف إنبي، ارتدى أيضاً خلاله الرقم 21، هذه كانت قصة الرقم 21 وانتظروا غداً قصة الرقم 22 من لاعب في الدوري المصري.
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