أيمن أشرف: شكلنا كلاعبي الأهلي والزمالك في لقاء السوبر كان غير لائقًا

عبر لاعب الأهلي الحالي ونجم المنتخب الوطني أيمن أشرف، صباح اليوم الجمعة، عن رأيه في مباراة السوبر المصري الأخيره، بأن شكل لاعبي الأهلي والزمالك في تلك المباراة كان سئ جدا.

وقال أيمن أشرف في حواره مع اظفعلامي سيف

زاهر عبر برنامجه ملعب أون تاين: " أداء لاعبي الأهلي في مباراة السوبلرالمصري الأخير كان فنيا مرضي وكنا أفضل ، وضربات الجزاء معرفة بالحظ، ولكن كشل عام بالمباراة بالنسبا لنا كلاعبي أهلي وزمالك كان سئ جدا".

وأضاف أيمن: " أحداث العنف والشغب التي ظعرت بعد اللقاء غير مرضيه ، وكنا نعتب علي الجماهير بسبب التعصب، ولكنا ظهرنا بشكل منافي لهذا الكلام ، ونحن من تعصبنا ، لقد شاهدت الأحداث بعد المباراة زحاولت التهدئة، ولكني لم أتدخل بأي شغب" .