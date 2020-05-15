عبر لاعب الأهلي الحالي ونجم المنتخب الوطني أيمن أشرف، صباح اليوم الجمعة، عن رأيه في مباراة السوبر المصري الأخيره، بأن شكل لاعبي الأهلي والزمالك في تلك المباراة كان سئ جدا.
وقال أيمن أشرف في حواره مع اظفعلامي سيفزاهر عبر برنامجه ملعب أون تاين: " أداء لاعبي الأهلي في مباراة السوبلرالمصري الأخير كان فنيا مرضي وكنا أفضل ، وضربات الجزاء معرفة بالحظ، ولكن كشل عام بالمباراة بالنسبا لنا كلاعبي أهلي وزمالك كان سئ جدا".
وأضاف أيمن: " أحداث العنف والشغب التي ظعرت بعد اللقاء غير مرضيه ، وكنا نعتب علي الجماهير بسبب التعصب، ولكنا ظهرنا بشكل منافي لهذا الكلام ، ونحن من تعصبنا ، لقد شاهدت الأحداث بعد المباراة زحاولت التهدئة، ولكني لم أتدخل بأي شغب" .
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن أشرف: شكلنا كلاعبي الأهلي والزمالك في لقاء السوبر كان غير لائقًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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