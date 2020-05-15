أيمن أشرف: فكرت في اللعب للزمالك دون توقيع عقد

أكد أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي الحالي ونجم المنتخب الوطني، أنه فكر في اللعب مع الزمالك في فترة من الفترات ولكنه رفض التوقيع معهم.

وقال أيمن في حواره مع الإعلامي سيف زاهر عبر برنامجه ملعب أون تايم: " بعد انتهاء عقدي مع نادي سموحة، فكرت في اللعب للزمالك، وبالفعل تلقيت عرض منهم ولكن بشكل غير رسمي،

وبعدها تواصل مسؤولي النادي الأهلي مع وكيلي ومضيت لهم علي بياض، ورفضت التوقيع مع الزمالك، لأني ابن ابناء النادي الأهلي".

وبدأ أيمن أشرف مشوارالظهور مع الفريق الأول للنادي الأهلي بموسم 2009/2010، بعد أن ترك جيلبرتو الفريق، وكانت أول مباراة له أمام اتحاد الشرطة التي شارك

فيها لغياب الثنائي جيلبرتو وسيد معوض، وقدم أيمن أشرف أداء جيد في تلك المباراة، وتمت إعارته بعد ذلك إلى تليفونات بني سويف عام 2012 ولمدة 6 أشهر فقط ، ومنها عاد إلى الأهلي مرة أخرى واستمر مع الفريق لمدة عام، حتي طلب سموحة ضم اللاعب على سبيل الإعارة، ثم انضم إلى صفوف الفريق بصفة نهائية، وعاد إلي الأهلي مره أخرى في أغسطس 2017، في صفقة انتقال حر لمدة 5 مواسم.