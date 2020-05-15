أيمن أشرف يكشف سبب عدم تجديده في سموحة

كشف أيمن أشرف لاعب الأهلي الحالي ونجم المنتخب الوطني، عن سبب عدم تجديده مع نادي سموحة قبل أن يمضي مع الأهلي عقدا لمدة خمس سنوات في صفقة إنتقال حر.

وقال أيمن أشرف في حواره مع الإعلامي سيف زاهر عبر برنامجه ملعب أون تايم :" تمت إعارتي من الأهلي ، مع مانويل جوزيه، بسبب عدم مشاركتي في المباريات، وكانت لمدة 6 أشهر ، وبعده رجعت ولعبت بعد المباريات، ثم بعده طلبت الانتقال إلي سموحة، ثم تم شرائي لمدة ثلاث سنوات، وبعدها رجعت للأهلي في صفقة انتقال حر".

وأضاف : " قبل أن أعود إلى الأهلي وأمضي لمدة خمس سنوات ، إدارة سموحة طلبت مني التجديد، ولكن السبب وراء عدم تجديدي هو الحادث الذي تعرضت له أمي وأختي، وبعدها قررت عدم البقاء في الإسكندرية".

Advertisements

يذكرأن بدأ أيمن أشرف مشوارالظهور مع الفريق الأول للنادي الأهلي بموسم 2009/2010، بعد أن ترك جيلبرتو الفريق، وكانت أول مباراة له أمام اتحاد الشرطة التي شارك فيها لغياب الثنائي جيلبرتو وسيد معوض، وقدم أيمن أشرف أداء جيد في تلك المباراة، وتمت أعارته بعد ذلك

إليتليفونات بى سويفعام 2012 ولمدة 6 أشهر فقط ، ومنها عاد إلى الأهلي مرة أخرى واستمر مع الفريق لمدة عام، حتي طلب سموحة ضم اللاعب على سبيل الإعارة، ثم انضم إلى صفوف الفريق بصفة نهائية، وعاد إلي الأهلي مره أخري في أغسطس 2017، في صفقة إنتقال حر لمدة 5 مواسم.

وشارك أيمن أشرف مع المنتخب المصري بعد أن أختاره هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب، ضمن القائمة النهائية التي شاركت في كأس العالم 2018، كما أحرز أول أهدافه الرسمية مع المنتخب يوم 8سبتمبر 2018، في مباراة النيجر التي لعبت ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، والتي انتهت بفوز الفراعنة بسداسية نظيفه، وأحرز أيمن أشرف الهدف الثاني في تلك المباراة.