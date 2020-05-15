أيمن أشرف: البدري صاحب فضل علي في الأهلي

قال أيمن أشرف لاعب الأهلي الحالي ونجم المنتخب الوطني اليوم :"إن حسام البدري مدرب الأهلي السابق والمدير الفني لمنتخب الوطني احالي، صاحب فضل عليه في تصعيده إلي الفريق الأول بالأهلي".
وقال أيمن أشرف في حواره مع الإعلامي سيف زاهر عبر برنامجه ملعب أون تايم :" حسام البدري كان لديه الفضل علي في تصعيدي إلي الفريق الأولبالأهلي، ومنذ توليه منصب المدير الفني للمنتخب الوطني وهو تحت ضغوطات كبيرة من الجميع، وأتمني أن يقدم المزيد في الفترة المقبلة".
يذكرأن بدأ أيمن أشرف مشوارالظهور مع الفريق الأول للنادي الأهلي بموسم 2009/2010، بعد أن ترك جيلبرتو الفريق، وكانت أول مباراة له أمام اتحاد الشرطةالتي شارك فيها لغياب الثنائي جيلبرتو وسيد معوض، وقدم أيمن أشرف أداء جيد في تلك المباراة، وتمت إعارته بعد ذلك إلي تليفونات بني سويف عام 2012 ولمدة 6 أشهر فقط، ومنها عاد إلى الأهلي مرة أخرى واستمر مع الفريق لمدة عام، حتى طلب سموحة ضم اللاعب على سبيل الإعارة.
ثم انضم إلى صفوف الفريق بصفة نهائية، وعاد إلى الأهلي مره أخرى في أغسطس 2017، في صفقة إنتقال حر لمدة 5 مواسم.
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