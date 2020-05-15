أيمن أشرف: كوبر لعب بخطة غير موفقة مع المنتخب

أكد أيمن أشرف لاعب الأهلي الحالي ونجم المنتخب الوطني، أن هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب الوطني لعب بخطة بها خلل في الملعب، وخصوصًا علي الظهيران.

وقال أيمن أشوف: " مع كوبر كان لدينا خلل وراء الظهيران

، عندما كانت تقطع الكرة من أي لاعب ، لم يكن لدينا وقت كافي للرجوع واللحاق بالكرة".

وشارك أيمن أشرف مع المنتخب المصري بعد أن أختاره هيكتور كوبر المدير

الفني للمنتخب، ضمن القائمة النهائية التي شاركت في كأس العالم 2018، كما أحرز أول أهدافه الرسمية مع المنتخب يوم 8سبتمبر 2018، في مباراة النيجر التي لعبت ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، والتي انتهت بفوز الفراعنة بسداسية نظيفه، وأحرز أيمن أشرف الهدف الثاني في تلك المباراة.