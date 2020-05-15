رئيس نادي الصيد: ندفع مرتبات 16 مليون جنيه " أجيب منين"

أكد محسن طنطاوي رئيس نادي الصيد ، أن الأزمة المالية التي تمر بها الأندية في فترة التوقف النشاط بسبب كورونا في تزايد ، وستأخذ فترة طويلة لحلها.
وقال محسن طنطاوي رئيس نادي الصيد في مداخلة مع الإعلامي سيف زاهر عبر برنامجه ملعب أونتايم : " ليس لدي في نادي الصيد أي دخل منذ توقف النشاط ، و الوضع المالي للنادي حاليا صعب ، ولدي 4400 موظف، بإجمالي16 مليون جنيه مرتبات".
وأضاف: " الموظفون غلابة، وحتي الأنلن نقترب من مرتبات الموظفين والأجهزة الفنية مراعاة لظروفهم وللظروف التي تمر بها البلاد، ولكن هذا لن يستكر طويلًا ، متابعًا "أجيب منين؟" .
يذكر أن جميع الأنشطة الرياضية متوقفة منذ 15 مارس المقبل ، وتم قفل الأندية منعًا للتجمعات وحفاظًا على أرواح اللاعبين والجماهير بجميع الرياضيات، وذلك بسبب جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 " .
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