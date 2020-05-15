إيناسيو: الدوري المصري لديه لاعبين جيدين و لدي زكريات جميلة مع الزمالك

تحدث البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني السابق لنادي الزمالك المصري، عن مسيرته في الدوري المصري، وخاصة نادي الزمالك الذي تولي تدريبه من قبل.
وقال إيناسيو ف مداخلة مع الإعلامي سيف زاهر عبر برنامجه ملعب أون تايم مساء اليوم الخميس: " الدوري المصري لديه لاعبين جيدين، ولكن يحتاجون إلي قدرات زهنيةوبدنية أكثر لكي يغزو عالم الإحتراف، واللعب في الدوريات الأوربية المختلفة".
وأضاف: " لدي زكريات جيدة مع نادي الزمالك، أثناء تواجدي معه كمدير فنيا للفريق الأول، وكانت علاقني جيدة بكهربا في مصر، وأيضاً في البرتغال عندما كان يلعب هنا".
وأتم: " يحتاج اللاعبين إلي 4 أسابيع لإجراء التدريبات البدنية المتتابعة، لكي يعودو إلي مستواهم مرة أخري، وإذا قلت المدة عن ذلك، ستتوالي الإصابات مع بداية الدوري".
يذكران البرتغالي إيناسيو تولي منصب المدير الفني لنادي الزمالك لمدة أربعة أشهر، من إبريل 2017 إلي يوليو من نفس العام، وقاد الفريق الأول للزمالك في 20 مباراة، فاز في 10 منها وتعادل في خمس وخسر في خمس منها.
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